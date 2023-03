VS nadrukkelijker aanwezig in Afrika: 'Ze willen hun invloed behouden'

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris is sinds zondag in Afrika voor een negendaagse reis langs drie landen. Met de trip wil ze de banden tussen het continent en de VS verbeteren. In de regeerperiode van Trump liet Amerika het Afrikaanse continent links liggen, de regering-Biden heeft de interesse in Afrika nieuw leven ingeblazen. "Ik ben optimistisch over de toekomst en de toekomst van Afrika", zei Harris in haar eerste speech na aankomst in Ghana. De VS wil deel uitmaken van die toekomst, vandaar dat Harris deze week in gesprek gaat met de politieke leiders van Ghana, Tanzania en Zambia. Voedselzekerheid, klimaatverandering en de economische investeringen in het continent zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan. Eerder noemden Amerikaanse functionarissen de Afrikaanse schulden en afhankelijkheid van China ook als reden voor het bezoek.

Amerika-correspondent Marieke de Vries: "De regering-Biden heeft al eerder aangegeven prioriteit te willen geven aan Afrika. De VS heeft al miljarden aan investeringen aan Afrika beloofd. Dat gebeurt dit bezoek weer. Ze willen dat er anders gedacht en gekeken wordt naar Afrika. Namelijk als een hoopvol in plaats van een hulpbehoevend continent dat bekendstond om honger, ziektes, armoede. Amerika wil hiermee uitstralen dat het Afrika als een gelijkwaardige handelspartner ziet. De VS hoopt daarmee op grondstoffen, innovatie en een draaiende economie."

De Amerikaanse regering waarschuwt al langer voor de groeiende invloed van China en Rusland op het Afrikaanse continent. China investeert volop in Afrika, in vrijwel alle sectoren van de economie en is de grootste economische partner. Rusland investeert vooral in militaire middelen. "Afrika gaat een eigen koers varen, ze kijken niet meer alleen naar het Westen, zoals ze eerst deden", vertelt hoogleraar Afrikanistiek Mirjam de Bruijn van Universiteit Leiden. "Daarom gaat de VS nu met hen om tafel, ze willen hun invloed in Afrika behouden." Economische groeipool Vooral de Afrikaanse grondstoffen wekken de interesse van de drie grootmachten. Het continent is rijk aan grondstoffen als lithium en kobalt, de belangrijkste grondstoffen voor het maken van batterijen. Daarnaast wordt Afrika genoemd als een van de groeipolen van de wereld, aldus De Bruijn. "Afrika heeft een ontzettend jonge bevolking en dus een grote afzetmarkt. De Afrikaanse leiders mengen zich niet in de geopolitieke discussie: "Er is misschien een obsessie in Amerika met Chinese invloeden op het continent, maar die obsessie delen wij niet", zei de Ghanese president Akufo-Addo tijdens het bezoek van Harris.