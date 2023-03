Wekdienst 30/3: Staking bij ING • EU-wet over transparantie salarissen

Goedemorgen! Werknemers van ING leggen in Noordoost-Nederland het werk neer en de EU tekent een wet die transparantie over salarissen moet stimuleren. Het weer van vandaag: er trekken buien over met tussendoor ruimte voor de zon. Vanmiddag kan in het zuidoosten lokaal onweer voorkomen. DE zuidwestenwind is matig tot krachtig en het wordt 12 tot lokaal 16 graden. Vanavond wordt het tijdelijk droger, maar vannacht volgt opnieuw regen. De komende dagen blijft het ronduit wisselvallig.

Afbeelding ter illustratie - weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Werknemers van ING houden volgens de vakbonden de eerste 24-uursstaking ooit bij de bank. Ze leggen het werk neer in Noordoost-Nederland.

Het Europees Parlement stemt over een wet die transparantie over salarissen moet stimuleren: het moet makkelijker worden om het salaris van collega's in te zien. De wet moet eraan bijdragen dat de loonloof tussen mannen en vrouwen wordt gedicht.

Vandaag wordt meer bekend over Koningsdag, die dit jaar in Rotterdam plaatsvindt. Tijdens een perspresentatie wordt het programma uitgebreid toegelicht. Wat heb je gemist? Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, is kritisch over het onderzoek naar de misstanden bij tv-programma The Voice, dat gisteren naar buiten kwam. Ze heeft ook kritiek op Talpa-baas John de Mol. "Je deed een oproep aan de vrouwen: ga je melden, want het is op orde", zei Hamer in Op1 over uitspraken van De Mol na de geruchtmakende uitzending van BOOS, het programma dat de misstanden ruim een jaar geleden naar buiten bracht. "Maar het was niet op orde."

Ander nieuws uit de nacht: Bolsonaro laat voor terugkeer weten: 'Ik ga de oppositie niet leiden': De Braziliaanse oud-president Bolsonaro wil na terugkeer in eigen land niet de oppositie leiden. Hij wil zijn Liberale Partij wel helpen bij het oppositie voeren tegen de linkse president Lula da Silva.

Mexicaanse justitie: arrestaties ophanden na fatale brand detentiecentrum migranten: De Mexicaanse autoriteiten zeggen dat er in elk geval acht mensen zullen worden onderzocht omdat ze mogelijk verantwoordelijk zijn voor de fatale brand in een detentiecentrum van de immigratiedienst.

JA21-leden willen 'meer democratie in partij': JA21-leden schrijven in een brief aan het bestuur van hun partij zich zorgen te maken over een "gebrek aan democratie" binnen de partij. Onder de briefschrijvers zijn twee van de drie Tweede Kamerleden die de partij heeft. En dan nog even dit: Voormalig bokser Mike Tyson opent een coffeeshop in Amsterdam. Dat meldt het zakenblad Forbes. Tyson doet dat namens zijn merk, Tyson 2.0. Het bedrijf biedt nu via internet onder meer cannabis-gummies aan, kleine snoepjes waarin cannabis verwerkt is. Het is volgens het blad voor het eerst dat het bedrijf een filiaal in Europa opent. "Het is voor ons een droom om onze eerste coffeeshop in Amsterdam te openen", aldus de sportlegende.