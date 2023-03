Zeker 31 doden bij brand op veerboot Filipijnen

Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De brand brak uit tijdens een tocht van de havenstad Zamboanga naar de stad Jolo in de provincie Julu. Aan boord van de veerboot waren 250 passagiers.

Nadat de brand was uitgebroken, sprong een aantal mensen in paniek van de veerboot. Veel van hen konden door de kustwacht, marine en vissers uit het water worden gered. Onder de doden zijn drie kinderen die niet in de buurt van hun ouders zouden zijn geweest.

Volgens de autoriteiten zijn de meeste opvarenden gered, maar onduidelijk is nog hoeveel van hen daadwerkelijk terecht zijn. Het aantal doden kan daarom nog oplopen, in ieder geval 23 opvarenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De ferry is naar de kust gesleept van de plaats Basilan.