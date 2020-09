'Hoofdverdachte bekent aanslag Parijs en legt link met Mohammed-cartoons'

De 18-jarige man die gisteren werd aangehouden na een mesaanval in Parijs heeft bekend dat hij de aanslag heeft gepleegd, melden verschillende Franse media op basis van bronnen rond het onderzoek. Twee mensen raakten zwaargewond, maar zijn buiten levensgevaar.

De tiener, die drie jaar geleden vermoedelijk vanuit Pakistan naar Frankrijk kwam, zou ook hebben gezegd dat hij een politiek motief had. De recente herpublicatie van Mohammed-cartoons door het satirische tijdschrift Charlie Hebdo zouden hem tot zijn daad hebben gebracht.

De aanslag vond plaats bij het voormalige redactiepand van Charlie Hebdo, waar terroristen van al-Qaida in 2015 twaalf mensen vermoordden. De twee gewonden zijn medewerkers van productiemaatschappij Premier Lignes, dat documentaires maakt en in hetzelfde gebouw gevestigd is als waar het weekblad zat. Ze stonden voor het pand een sigaret te roken toen ze werden aangevallen met een hakmes.