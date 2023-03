Bolsonaro laat voor terugkeer weten: 'Ik ga de oppositie niet leiden'

Bolsonaro zou zijn terugkeer aanvankelijk groots hebben willen aanpakken, met een tour door Brasilia in een open wagen. De autoriteiten zien daar echter weinig in, en hebben extra politieagenten en beveiliging geregeld.

De Braziliaanse oud-president Bolsonaro wil na terugkeer in eigen land niet de oppositie leiden. Hij wil zijn Liberale Partij wel helpen bij het oppositie voeren tegen de linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zei dat in gesprek met CNN Brasil, kort voor zijn verwachte terugkeer naar Brazilië.

Maar recent is Bolsonaro ook in opspraak geraakt voor het aannemen van juwelen tijdens een bezoek aan Saudi-Arabië. Zijn vrouw, Michelle Bolsonaro zou toen voor 3 miljoen dollar aan sieraden heeft gekregen. Bolsonaro zou onder meer een met diamanten bezette Rolex hebben aangenomen. Die sieraden zijn niet aangegeven zoals de wet voorschrijft."

Er lopen verschillende onderzoeken tegen Bolsonaro die mogelijk tot vervolging kunnen leiden. Het zijn iets van zestien zaken, variërend van onder meer zijn aanpak van de covid-19-pandemie, waarbij meer dan 600.000 Brazilianen overleden. Ook zijn rol tijdens de bestorming van het parlement, presidentieel paleis en hooggerechtshof, in januari, wordt onderzocht. Dan loopt er een onderzoek naar het verspreiden van fake news, en in hoeverre Bolsonaro verantwoordelijk gehouden kan worden voor het verspreiden van misinformatie.

"Bolsonaro heeft nog steeds een grote aanhang. Zijn terugkeer zal zijn partij (PL) en aanhangers, een boost geven, verwacht ik. Maar als het aan de autoriteiten ligt komt er geen grootse ontvangst, er worden extra veiligheidsmaatregelen genomen om de rust te bewaren op het vliegveld in Brasilia waar hij aankomt.

Op 8 januari bestormden duizenden aanhangers van Bolsonaro het parlement, presidentieel paleis en het hooggerechtshof. Nog altijd is onduidelijk wat de rol van Bolsonaro daarbij precies was. Zelf zei hij er niets mee te maken te hebben. De bestorming werd ook wel vergeleken met de bestorming van het Capitool in Washington D.C.