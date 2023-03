Mexicaanse justitie: arrestaties ophanden na fatale brand detentiecentrum migranten

De Mexicaanse autoriteiten zeggen dat er in elk geval acht mensen zullen worden onderzocht omdat ze mogelijk verantwoordelijk zijn voor de fatale brand in een detentiecentrum van de immigratiedienst. Daarbij kwamen begin deze week in Ciudad Juárez 39 migranten om het leven.

Minister van Veiligheidszaken Rosa Icela Rodriguez zei dat justitie kijkt naar de betrokkenheid van agenten, medewerkers van de migratiedienst en naar werknemers van een beveiligingsbedrijf. "Er is duidelijk sprake van een zware misdaad." Er zou nog niemand zijn opgepakt, maar volgens justitie komt daar snel verandering in. Er zouden inmiddels vier arrestatiebevelen uitgevaardigd zijn, en meer zouden volgen.

President Andrés Manuel López Obrador zegt dat verantwoordelijken zullen worden bestraft. Hij reageerde op videobeelden waarop te zien is dat bewakers heen en weer lopen terwijl er brand woedt in de cellen. Ze doen schijnbaar geen enkele moeite om de migranten uit hun cellen te bevrijden. Amnesty International haalde uit naar Mexico, dat volgens de mensenrechtenorganisatie mensen opsluit zonder de mogelijkheid weg te komen bij brand.

In de opvang, vlak bij de grens met de Verenigde Staten, zaten bijna zeventig mannen uit Centraal- en Zuid-Amerika. López Obrador verklaarde eerder dat de migranten de brand hadden aangestoken als protest en de gevolgen niet hadden overzien. In een persconferentie gisteren beloofde hij een grondig onderzoek. "Er zal niet worden geprobeerd te feiten te verhullen, er zullen geen pogingen zijn wie dan ook de hand boven het hoofd te houden."

Ciudad Juárez grenst aan de Amerikaanse stad El Paso. In de stad is een van de drukste grensovergangen tussen Mexico en de Verenigde Staten. Ciudad Juárez trekt altijd al veel migranten die vanuit daar naar de VS willen oversteken, maar de afgelopen tijd zijn het er extra veel.