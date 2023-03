Hamer kritisch over onderzoek The Voice en over uitlatingen John de Mol

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer reageert kritisch op het onderzoek naar de misstanden bij tv-programma The Voice, dat woensdag naar buiten kwam. John de Mol, die als Talpa-baas verantwoordelijk was, kreeg ook kritiek van Hamer.

"Je deed een oproep aan de vrouwen: ga je melden, want het is op orde", zei Hamer over uitspraken van De Mol na de geruchtmakende uitzending van BOOS, het programma dat de misstanden ruim een jaar geleden naar buiten bracht. "Maar het was niet op orde."

Hamer begrijpt dat veel vrouwen die zich in eerste instantie meldden bij Van Doorne, het advocatenkantoor dat voor productiemaatschap ITV het onderzoek deed, zich toch niet wilden laten interviewen. "Zij zeiden: we vertrouwen het niet", aldus Hamer.

'Zweeft er allemaal een beetje tussen'

De regeringscommissaris uitte zich bepaald niet enthousiast over het onderzoek van Van Doorne. "Het is geen cultuuronderzoek, want de cultuur bij het bedrijf wordt niet onderzocht", stelde ze, om eraan toe te voegen dat het ook geen integriteitsonderzoek is. "Het wordt niet duidelijk wie er verantwoordelijk was. Het zweeft er allemaal een beetje tussen." Of ITV zijn zaken nu wel op orde heeft "moeten we ook nog maar zien", sprak Hamer.

Advocatenkantoor Van Doorne concludeerde dat er meerdere gevallen van "ongepast gedrag" hebben plaatsgevonden bij de talentenjacht, maar dat er niks met de meldingen bij leidinggevenden lijkt te zijn gedaan. "Sommige personen lijken informeel te zijn aangesproken op hun gedrag, maar er lijken geen formele maatregelen te zijn genomen", was een van de conclusies.

De slachtoffers van The Voice of Holland willen dat het verantwoordelijke Nederlandse managementteam van ITV aftreedt.