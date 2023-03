JA21-leden willen 'meer democratie in partij'

JA21 leden schrijven in een brief aan het bestuur van hun partij zich zorgen te maken over een "gebrek aan democratie" binnen de partij. Onder de briefschrijvers zijn twee van de drie Tweede Kamerleden die de partij heeft, Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink. De brief is ook door provinciale Statenleden en Europarlementariërs, onder wie Rob Roos, ondertekend.

De bezorgde leden willen niet alleen meer democratie binnen de partij, ook hekelen ze het resultaat van de Statenverkiezingen en vinden ze het onduidelijk waar hun partij voor staat.

Ook zijn de leden teleurgesteld dat het bestuur met de kritiek, die niet nieuw zou zijn, niets gedaan heeft. De leden willen in de ledenvergadering van half april bespreken hoe de partij verder moet groeien naar een "meer volwassen partij met meer professionaliteit".

'Inhaalslag'

In het stuk pleiten de schrijvers onder meer voor een beginselmanifest en een partijraad die de kaders van de partij vaststelt.

Tweede Kamerlid Nicky Pouw-Verweij bevestigt tegen de NOS het bestaan van de brief. De partij is jong en had een opstartfase, erkent ze, maar inmiddels zijn we "drie verkiezingen verder". Verweij zegt dat van een conflict geen sprake is maar dat het wel tijd is nu een "inhaalslag" te maken.

Bestuursvoorzitter Adrien de Boer zegt tegen persbureau ANP dat veel van de voorstellen in lijn liggen met de richting die de partij sinds de laatste algemene ledenvergadering is ingeslagen. De Boer zegt "zeker aanknopingspunten" te zien waar "de partij mee aan de slag kan gaan".