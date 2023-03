Lidstaten VN willen klimaatadvies van Internationaal Gerechtshof

De eilandengroep in de Stille Oceaan is volgens de Wereld Risico Index van de Verenigde Naties het kwetsbaarst voor natuurrampen en klimaatverandering.

De Verenigde Naties willen zoals verwacht advies van het Internationaal Gerechtshof over welke wettelijke verplichtingen landen hebben om het klimaat te beschermen. Eilandstaat Vanuatu vroeg na een jarenlange campagne een stemming aan bij de VN om advies te vragen over de verplichtingen van rijke landen om klimaatverandering te beperken.

Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Oceaan, heeft flink te leiden onder klimaatverandering. Door erosie spoelt een kerkhof langzaam weg en komen graven bloot te liggen. - NOS

De meeste lidstaten hadden hun steun voor het voorstel van Vanuatu al een paar weken eerder uitgesproken. De Verenigde Staten en China, de twee landen met de hoogste uitstoot ter wereld, hadden dat nog niet gedaan. Dat gold ook voor Indonesië en India, die beide erg afhankelijk zijn van steenkool.

Over het voorstel werd niet gestemd, omdat geen van de lidstaten bezwaar maakte tegen het voorstel en geen enkel land vroeg om een officiële stemming. De vraag om advies werd daarmee in onderlinge overeenstemming aangenomen.

De VN-lidstaten willen nu van het Internationaal Gerechtshof weten welke juridische gevolgen het voor landen heeft als door hen aanzienlijke schade is veroorzaakt aan het klimaat en milieu.

"Een dergelijk advies zou de Algemene Vergadering, de VN en de lidstaten helpen om gedurfdere en krachtigere klimaatmaatregelen te nemen die onze wereld zo dringend nodig heeft", zei VN-chef António Guterres.

Het Internationaal Gerechtshof houdt zich bezig met geschillen tussen staten. Ook kunnen de Verenigde Naties advies vragen aan het juridische orgaan. Het is het hoogste rechterlijke orgaan van de Verenigde Naties en bevindt zich in het Vredespaleis in Den Haag.