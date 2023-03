Zwemkampioen Peaty last pauze in door mentale problemen: 'Ben moe, niet mezelf'

Drievoudig olympisch schoolslagkampioen Adam Peaty last voorlopig een zwempauze in. Dat laat de Brit weten via sociale media. Hij geeft aan al een tijd last te hebben van mentale problemen en wil even een stap terug te doen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar.

"Zoals sommige mensen misschien weten, heb ik de afgelopen jaren geworsteld met mijn geestelijke gezondheid en ik denk dat het belangrijk is om daar eerlijk over te zijn", schrijft Peaty. "Ik ben moe, ben mezelf niet en ik geniet niet meer van de sport zoals ik dat het afgelopen decennium heb gedaan."

De 28-jarige Brit won in 2016 in Rio de Janeiro zijn eerste gouden olympische medaille, op de 100 meter schoolslag. Vijf jaar later (door corona werden de Spelen een jaar uitgesteld) prolongeerde hij die titel in Tokio door in een rechtstreeks duel de Nederlander Arno Kamminga te verslaan.

Ook won in Tokio goud bij de gemengde estafettes op de wisselslag.