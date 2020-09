Terpstra grijpt zesde Nederlandse titel mountainbike

Mountainbikester Anne Terpstra is in Sittard voor de zesde keer Nederlands kampioen geworden. De Zeeuwse (29), die in 2019 niet meedeed, bleef uittredend kampioen Anne Tauber ruim voor.

Terpstra, die eerder in 2013, 2014, 2015, 2016 en 2018 won, domineerde de race. Ze stoof direct weg en liep elke ronde wat verder uit.

Tauber streed met Sophie von Berswordt om het zilver. Een lekke band veroordeelde Tauber tot een inhaalrace, maar op het moment dat ze Von Berswordt weer in het vizier kreeg, brak die haar ketting.

Lotte Koopmans greep het brons. Bij de beloften prolongeerde Ceylin del Carmen Alvarado, de wereld- en nationaal kampioene in het veldrijden, haar titel.