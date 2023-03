Dwangsom voor hondenfokker uit Eersel die ondanks verbod 200 honden houdt

Een hondenfokker uit Eersel heeft een dwangsom van 2500 euro opgelegd gekregen. De fokker mag op zijn terrein geen dieren meer fokken, maar bij een controle van onder andere de gemeente en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werden toch 200 honden gevonden. Het ging onder meer om pups.

Ook is bij het bedrijf 500 kilo aan bedorven hondenvoer gevonden en heeft de omgevingsdienst meerdere milieuovertredingen geconstateerd, schrijft Omroep Brabant.

Vervuilde hokken en drinkwater

In november vorig jaar werd bekend dat de fokker zijn deuren moest sluiten nadat bij eerdere inspecties vervuilde hokken en drinkwater waren aangetroffen. Veel dieren kampten volgens de NVWA met schurft en tandsteen en de honden werden in te kleine hokken gehouden.

De fokker ging tegen dat besluit in beroep, maar de Raad van State veegde zijn bezwaren van tafel omdat de fokkerij in strijd is met het bestemmingsplan.

De gemeente gaat volgende week nogmaals controleren of er nog honden op het terrein zijn. De komende tien weken wordt het bedrijf elke week gecontroleerd, en bij elke overtreding wordt een dwangsom opgelegd van 2500 euro. De totale dwangsom kan oplopen tot maximaal 25.000 euro.