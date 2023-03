Veni vidi vici voor subliem spelend Barcelona tegen Roma in Champions League

De voetbalsters van FC Barcelona zijn door naar de halve finales van de Champions League. In eigen huis versloegen ze AS Roma met 5-1. In Rome won de Spaanse ploeg de eerste wedstrijd ook al, met 1-0.

Barcelona speelt voor de vijfde keer op rij de halve finales van de Champions League. Vanavond staat ook nog een andere kwartfinale in de Champions League op het programma: Arsenal-Bayern München. De eerste wedstrijd werd gewonnen door de Duitsers met 1-0.

Barcelona speelde vanaf het begin met een hoge intensiteit en dreiging. In de tiende minuut opende de ploeg van Jonatan Giraldez de score, dankzij een strak schot in de rechterhoek van Fridolina Rolfö. Keeper Camelia Ceasar kwam er niet eens aan te pas. Het was de tweede goal in acht Champions League-wedstrijden van de Zweedse aanvalster.

Kanonskogel

In de 32ste minuut was het weer raak. Mapi Leon haalde van buiten het penaltygebied uit en ramde de bal als een kanonskogel over alle verdedigers en over keeper Ceasar heen in de rechterhoek, een goal van wereldklasse. Vorig jaar won de 27-jarige Spaanse verdediger de prijs voor goal van het jaar, tegen Real Madrid in de Champions League.

Bekijk hier de beste goal van 2022 van Mapi Leon: