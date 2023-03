Stadionramp en politieke rel; FIFA ontneemt Indonesië organisatie jeugd-WK voetbal

In Indonesië, het land met de grootste moslimpopulatie ter wereld, is veel steun voor de Palestijnen in het eindeloze conflict met Israël. De FIFA noemt de protesten niet expliciet als reden, het verwijst juist naar "de tragedie die plaatsvond in oktober 2022", refererend aan de stadionramp van eind vorig jaar op Java.

Naar verluidt heeft de maatregel van de FIFA te maken met de protesten over de deelname van Israël aan het jeugd-WK. De loting werd dinsdag geannuleerd wegens hevige protesten. In de hoofdstad Jakarta werd gezwaaid met Indonesische en Palestijnse vlaggen. Ook elders in Indonesië uitte de bevolking zijn ongenoegen.

De FIFA heeft Indonesië het WK voor voetballers onder 20 jaar ontnomen. Dat is volgens de wereldvoetbalbond gebeurd vanwege "de huidige omstandigheden". Over een kleine twee maanden zou de editie van 2023 moeten beginnen, maar de grote vraag is hoe en waar?

NOS-Correspondent Mustafa Marghadi vanuit Indonesië:

"Israël weren is een heel makkelijke manier om politiek winst te boeken in Indonesië. Veel mensen denken dat Indonesië een moslimland is, dat klopt grondwettelijk niet. Het is een multireligieus land. Wel is negentig procent van de Indonesiërs moslim."

"Dus het is hier algemeen geaccepteerd om voornamelijk de Palestijnen te steunen in het conflict tussen Israël en Palestina. De regering heeft ook geen officiële diplomatieke banden met Israël. Dus het is echt bijna gecodificeerd, die weerstand tegen Israël."

"Conservatieve moslimgroepen spraken zich al uit tegen de komst van Israël naar het WK onder de 20. Dat was vooral dus een ding onder de conservatieve groepen. Maar volgend jaar zijn de verkiezingen in Indonesië, dus sloot de gouverneur van Bali zich ineens bij die groepen aan. Steeds meer politici voelen zich gedwongen om dat ook te doen. Tot zelfs Ganjar Pranowo aan toe."

"Om maar even aan te geven dat dit toernooi ineens een groot politiek probleem in Indonesië is geworden."