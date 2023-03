Paus met luchtweginfectie opgenomen in ziekenhuis

Paus Franciscus (86) ligt in het ziekenhuis met een luchtweginfectie. Hij blijft een aantal dagen in het ziekenhuis, heeft het Vaticaan in een verklaring bekendgemaakt.

Franciscus werd vanmiddag per ambulance overgebracht naar het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Daar is een speciale afdeling waar pausen behandeld worden.

Volgens verschillende Italiaanse kranten zou de paus na de gebruikelijke openbare audiëntie, die hij iedere woensdag houdt op het Sint-Pietersplein, onwel geworden zijn. Hij zou hartklachten en ademhalingsproblemen hebben gehad.

'Niet zorgwekkend'

In de avond liet het Vaticaan officieel weten dat Franciscus al enkele dagen last had van ademhalingsproblemen. Onderzoek wees uit dat hij een infectie aan de luchtwegen bleek te hebben, maar het niet gaat om het coronavirus. Volgens de laatste berichten zou zijn toestand niet zorgwekkend zijn.

Aanstaande zondag is het Palmpasen en begint de Goede Week. De week van Pasen is een drukke periode waarin het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk deelneemt aan vele vieringen.

In juli 2021 werd Franciscus in het eerdergenoemde ziekenhuis geopereerd aan een vernauwing van zijn dikke darm.