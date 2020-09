Hamilton rap in laatste training GP Rusland, Verstappen zesde tijd

Lewis Hamilton heeft in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Rusland zijn klasse weer getoond. De Mercedes-coureur zette alle concurrenten op flinke achterstand. Hamilton noteerde 1.33,279 als beste rondetijd.

Zijn teamgenoot Valtteri Bottas, snelste in de eerste trainingen op vrijdag, gaf als nummer twee 0,776 seconde. Max Verstappen liet zien dat de Red Bull wel vorderingen maakt.

Snelle eerste sector

De Nederlander was zaterdag razendsnel in de eerste sector van het circuit in de Russische badplaats. Dat leidde door de drukte op het circuit nog niet tot een snelle complete ronde.

Verstappen moest het doen met 1.34,306, een rondje dat hij halverwege de training neerzette. De zesde plaats op een seconde van Hamilton was zijn deel.