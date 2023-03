Einde megadeal: Jumbo stopt eind 2024 als hoofdsponsor wieler- en schaatsploeg

Op de dag dat het Nederlandse Team Jumbo-Visma - de beste wielerploeg ter wereld - alweer zijn twintigste overwinning behaalt in 2023 wordt duidelijk dat hoofdsponsor Jumbo zich aan het einde van 2024 terugtrekt als voornaamste geldschieter, ook van de gelijknamige schaatsploeg.

De supermarktketen heeft dit, zo blijkt uit bronnen die de NOS gesproken heeft, eind 2022 al kenbaar gemaakt aan de ploegleiding. Sindsdien wordt er achter de schermen hard gewerkt door onder andere Jac Orie (coach van het schaatsteam), directeur Richard Plugge en de commissarissen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Jumbo bevestigt woensdag in een reactie dat het contract eindig is. Ook is niet zeker of het na 2024 überhaupt nog geld stopt in de Nederlandse sportwereld. "Op dit moment kijken we naar onze positionering", laat een woordvoerder weten. "Daarbij kijken we ook of ons sponsorbeleid nog aansluit bij onze visie en ambities én de behoeftes van onze klant."

Nieuwe dimensie

Hoewel het bedrijf ook weer niet uitsluit dat het langer aan het wieler- en schaatsteam verbonden blijft, zal dat niet als hoofdsponsor zijn.

Dat schetst ook een woordvoerder van de wielerploeg: "Het is niet aannemelijk dat we op dezelfde voet verder gaan. We zijn nu samen met Jumbo aan het kijken of we vanaf 2025 een nieuwe dimensie kunnen geven aan de samenwerking. Alle scenario's liggen op tafel, maar waar het allemaal eindigt...?"