Myanmar zet oppositie nagenoeg buitenspel, zorgen in het buitenland

De junta in Myanmar heeft zo goed als de voltallige oppositie grotendeels vleugellam gemaakt. Het gaat om zo'n veertig partijen, waaronder die van de gevangengenomen oppositieleider Aung San Suu Kyi. Volgens de officiële lezing van de kiesraad had haar partij een belangrijke verkiezingsdeadline gemist.

De partij, de National League for Democracy, had al eerder gezegd niet mee te zullen doen aan de verkiezingen omdat de uitkomst van de stembusgang al bij voorbaat vaststaat.

Bij de verkiezingen in 2020 behaalde de National League for Democracy nog een grote overwinning. Enkele maanden later greep de junta de macht en weerde het regime de partij uit het parlement. Kopstukken van de partij werden vastgezet. Leider Aung San Suu Kyi werd tot 33 jaar cel veroordeeld in een reeks processen die volgens haar bondgenoten politiek gemotiveerd is.

Zorgen in het buitenland

Aan de verkiezingen van 2020 deden nog zo'n negentig partijen mee. Daar is nu amper de helft van over. De partijen die de komende stembusgang wel mee mogen doen, vormen geen gevaar voor de macht van de junta. Bij de vorige verkiezingen wonnen ze maar een handjevol zetels.

Meerdere landen hebben hun zorgen uitgesproken over de politieke ontwikkelingen in het land. Australië heeft de junta opgeroepen alle partijen toch mee te laten doen en ook Japan heeft zijn zorgen geuit. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van "een aanval op de rechten en vrijheden" van Myanmarezen.

Voor de verkiezingen, die veel westerse landen als onwettig beschouwen, is overigens nog geen datum bekend.