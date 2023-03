Ronkend dieselaggregaat voorziet 'duurzame' wijk Westzaan al jaar van stroom

De nieuwe, 'duurzame' wijk De Molenaer in Westzaan draait al een jaar op diesel. De woningen kunnen vanwege verkeerde kabels niet worden aangesloten op het net en dus zorgt een aggregaat noodgedwongen voor stroom, tot frustratie van bewoners. Het aggregaat leidt namelijk tot geluids- en stankoverlast.

De huiseigenaren kregen in maart 2022 de sleutels van hun woningen, die onder meer voorzien zijn van warmtepompen en zonnepanelen. Maar de huizen hebben op sommige momenten meer stroom nodig en geven op andere momenten meer stroom terug dan voorzien. Hierdoor zijn andere kabels nodig, maar netbeheerder Liander heeft te weinig mensen en materiaal om dat snel op te lossen, schrijft NH Nieuws.

Het drassige gebied rondom de wijk maakt het vervangen van de kabels bovendien extra lastig. Een woordvoerder van de netbeheerder legt uit dat voor het plaatsen van kabels normaal de weg wordt opengebroken, maar dat dit nu niet kan vanwege verzakkingsgevaar: "Er is nu een nieuw tracé gevonden, maar we weten nog niet wanneer de kabels gelegd gaan worden".

"Van de zotte"

Bewoner Janneke Klos heeft weinig vertrouwen in een snelle oplossing van het probleem: "Het is van de zotte. Met de Kerst viel de stroom een halve dag uit en twee weken terug ook nog een halve middag. Dat is niet handig met een baby."

Inmiddels is naast het aggregaat een grote batterij geplaatst, om zo de overlast te verminderen. Ook kan de stroom van zonnepanelen nu deels worden opgeslagen. Liander laat aan de regionale omroep weten dat het probleem voorrang heeft en hoopt dit jaar nog met een oplossing te komen.