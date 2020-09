Zeeuwse brandweer rukt ruim honderd keer uit om schade door wind en regen

De Zeeuwse brandweer moest het vaakst naar Sluis. Daar kwamen 29 meldingen vandaan. Op verschillende plaatsen kwamen bomen of grote takken op woningen of wegen terecht. Ook kwamen er enkele daken los.

Bij de brandweer zijn sinds gistermiddag 108 meldingen binnengekomen van schade door stormachtig weer in Zeeland. Ook in Zuid-Holland werd stormschade gemeld.

Op de Westerschelde bij Terneuzen raakte een schip in de problemen door de harde wind. Met sleepboten lukte het om het schip in veiligheid te brengen.

In Burgh-Haamstede waaide een boom om, waardoor een deel van Renesse zonder stroom kwam te zitten. De boom nam in de val een stroomkabel mee. De problemen waren na ruim een uur weer opgelost, meldt netbeheerder Enduris.

In Zuid-Holland viel onder meer in Rijswijk een boom om. De politie heeft hem in stukken gehakt en weggehaald van de weg. In Rotterdam viel een boom om voor het politiebureau.

Vanwege flinke regenval en harde windstoten had het KNMI voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland enkele uren code geel afgekondigd.