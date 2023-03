Gaat voetbal gebukt onder de 'cancelcultuur'?

Dat herkent Cees Wijburg, die mediatraining geeft aan voetbalclubs en professionals in de branche. "Tegenwoordig is er een trend van sportorganisaties die zich politiek uiten en soms ook hun spelers daartoe verplichten. Excelsior wil eenheid uitstralen en solidair zijn, omdat andere clubs het ook doen. Typisch dat Nederlandse kuddegedrag."

Max Verstappen weigerde in 2020 bijvoorbeeld te knielen voor het #WeRaceAsOne-initiatief, dat zich uitte tegen racisme en discriminatie. Tijdens een persconferentie liet hij weten dat iedereen zich op zijn of haar eigen manier zou moeten kunnen uiten. Politieke statements binnen de sport lijken ook niet langer beperkt tot individuele overtuigingen van de atleten zelf.

In de sportwereld is die trend breder te zien, waarbij sporters terughoudend zijn om zich uit te spreken voor bepaalde politieke statements als ze zijn opgetuigd door een overkoepelende sportorganisatie.

Voetbalbond KNVB riep de OneLove-band in het leven als symbool voor verbinding, en tegen racisme en discriminatie. De regenboogkleuren staan voor lhbti-acceptatie. Maar de band roept bij sommige spelers dus ongemak op.

'Politieke statements zijn in'

El Yaakoubi zei tegen sportzender ESPN eerder liever de band met 'respect' erop te dragen: "Ik vind respect voor iedereen belangrijk, we moeten respect hebben voor elkaars normen en waarden". Excelsior ontnam hem vervolgens de aanvoerdersband, onder meer vanwege "ruis en onbegrip" en een situatie "die voor beiden niet wenselijk is".

Politiek en sport: het zijn twee totaal verschillende werelden, die de laatste jaren steeds vaker met elkaar verweven lijken. Gisteren maakte voetbalclub Excelsior bekend dat Redouan el Yaakoubi geen aanvoerder meer is vanwege zijn weigering de OneLove-band om te doen.

We moeten ophouden met het gedram, het eeuwige gedram.

Dat voetbalclubs dergelijke acties ondersteunen, moet kunnen, zegt Wijburg. Maar hij is het 'beslist' niet eens met het afnemen van de aanvoerdersband van El Yaakoubi. "Steun voor zo'n actie moet vanuit je hart en beleving komen. De OneLove-band heeft niets te maken met voetbal en die aanvoerdersband wel. Ik vind het kwalijk om die af te nemen."

Volgens Wijburg moeten voetbalclubs om die reden politieke statements niet verplichten aan hun spelers. "We moeten ophouden met het gedram, het eeuwige gedram. Als men daar niet aan wil deelnemen, maakt dat ze niet haatdragend. Het is gewoon hun eigen opvatting."

Cancelcultuur

De negatieve reacties op El Yaakoubi's keuze vindt Wijburg ook gevaarlijk: "We zijn heel erg bezig met het veroordelen en cancellen. Om iemand meteen weg te zetten als homofoob. Dat zijn hele zware aantijgingen."

Lang niet alle reacties zijn kritisch op de voetballer. Verschillende mensen betuigen online steun voor zijn keuze. Zo ook influencer en radio-dj Youssef Koukouh. Hij uitte gisteren kritiek op het besluit van Excelsior op zijn socialemediakanalen, waar ruim 300.000 mensen hem volgen.

Dat Excelsior de aanvoerdersband van El Yaakoubi toch afneemt, gaat volgens Wijburg vooral om 'gezichtsverlies' voor de club. Hij benoemt daarbij de zogeheten cancelcultuur. "Tegenwoordig worden we gedwongen om aan van alles en nog wat mee te doen. En doe je dat niet, dan word je gecanceld."

"Daar zijn clubs ook bang voor", voegt Koukouh toe. "Die denken 'ons boegbeeld, onze aanvoerder, support dit niet, dan zijn wij bang dat mensen straks denken dat onze club homofoob is."

'Politiek en voetbal moet je scheiden'

Volgens Koukouh moet voetbal en politiek van elkaar gescheiden blijven. "Als het gaat om El Yaakoubi, maar ook over Verstappen, zeg ik: dat is jullie recht. Je hoeft niet aan de buitenwereld te bewijzen waar je voor staat. Bij de plaatselijke voetbalclub, waar ik vrijwilliger ben, is er ook geen politiek. Dat verpest het spel."

Net als Wijburg vindt hij dat discriminatie en racisme bespreekbaar moeten blijven. "Maar daar moet je niet in doorslaan. Het zijn absoluut niet alleen mensen die zich kunnen identificeren met zijn normen en waarden, of alleen moslims of Marokkanen die achter El Yaakoubi staan. Dat merk je al na mijn statement gisteren. Heel veel mensen vinden dit."

Tal van activisten en mensenrechtenorganisaties zijn juist blij met het invoeren van de OneLove-band en de standvastigheid van Excelsior hierbij. De club spreekt zich zo ferm uit tegen discriminatie en homohaat in de voetbalwereld, vinden zij.