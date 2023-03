Vollering soleert naar zege in Dwars door Vlaanderen, Vos derde

De Nederlandse ploeg kreeg op 10 kilometer van de finish wat het wilde met Vollering op kop. De winnares van Strade Bianche had alle tijd om te juichen. Vos werd derde.

Hoewel er aan gretigheid geen gebrek was vooraan, kwam er door toedoen van Trek op 16 kilometer een einde aan de vluchtpoging. Daarna regende het aanvallen; vooral SD Worx roerde zich.

In pas haar tweede koers van het jaar besloot Marianne Vos, die terug is na een operatie aan haar bekkenslagader, zich op de Hotond eens te testen. Ze kreeg Gent-Wevelgem-winnares Marlen Reusser met zich mee en samen raapten ze drie vroege vluchters op.

Demi Vollering heeft de elfde editie van Dwars door Vlaanderen op haar naam geschreven. De SD Worx-renster bereikte na 115 kilometer fietsen alleen de finish in Waregem.

De reactie van Demi Vollering na haar winst in Dwars door Vlaanderen. Het was haar eerste keer in de Vlaamse koers en ze kwam solo aan. - NOS