Vollering soleert naar zege in Dwars door Vlaanderen, teruggekeerde Vos derde

In pas haar tweede koers van het jaar besloot Marianne Vos, die terug is na een operatie aan haar bekkenslagader , zich op de Hotond eens te testen. Ze kreeg Gent-Wevelgem-winnares Marlen Reusser met zich mee en samen raapten ze drie vroege vluchters op.

Demi Vollering heeft de elfde editie van Dwars door Vlaanderen op haar naam geschreven. De SD Worx-renster bereikte bij haar debuut in de Belgische koers na 115 kilometer fietsen alleen de finish in Waregem.

De reactie van Demi Vollering na haar winst in Dwars door Vlaanderen. Het was haar eerste keer in de Vlaamse koers en ze kwam solo aan. - NOS

De 35-jarige Vos spurtte in de groep daarachter voor de tweede plaats, die naar de Italiaanse Chiara Consonni ging. Vos finishte als derde, op 38 seconden van haar winnende landgenoot.

Vollering moest diep gaan

Na de winst deelde Vollering de complimenten uit aan haar teamgenoten. "Ik hoefde eigenlijk alleen maar te controleren en zat heel comfortabel in de groep. Ik kon de hele dag mijn benen een beetje sparen en wachtte op het juiste moment om te gaan."

Dat moment kwam dus tien kilometer voor het eind. Om solo aan te komen, moest Vollering diep gaan. "Met vijf kilometer te gaan dacht ik wel: oeh, dit is eigenlijk nog best lang. Dus het was vrij pijnlijk."

De midweekse koers staat in de schaduw van de Ronde van Vlaanderen, die zondag wordt verreden. "Ik denk dat we hier weer laten zien hoe sterk we als ploeg zijn", aldus Vollering, die zondag als een van de favorieten start in de 'Hoogmis'.