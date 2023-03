PSV krijgt 20.000 euro boete voor veldbestormer, ook tribune moet deels dicht

De Europese voetbalbond UEFA heeft PSV een geldboete van 20.000 euro opgelegd voor het incident met veldbetreder Dylano K. in het Europa League-thuisduel met Sevilla.

Ook moet PSV bij de eerstvolgende Europees thuiswedstrijd een tribune achter het doel gedeeltelijk sluiten. Het gaat om 851 plaatsen in vak X. Er kunnen in totaal 35.119 mensen het Philips Stadion in. De Eindhovense club gaat de boete verhalen op de veldbestormer.

Celstraf en stadionverbod van 40 jaar

Op 23 februari van dit jaar betrad Dylano K. het veld en viel hij Sevilla-keeper Marko Dmitrović aan. Hij probeerde de Serviër te slaan, waarna Dmitrović hem naar de grond werkte. Vervolgens werd de veldbestormer door stewards van het veld gehaald.

De dader, die een alcoholpromillage van 1,6 had, bleek al twee keer een stadionverbod te hebben gehad van PSV en had geen toegang mogen krijgen tot het Philips Stadion. PSV gaf K. na het laatste incident nogmaals een stadionverbod, dit keer van 40 jaar.

Van justitie kreeg Dylano K. een celstraf van drie maanden, waarvan één maand voorwaardelijk. De 20-jarige inwoner van Roermond moest direct zijn straf uitzitten, met een proeftijd van twee jaar.