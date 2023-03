Nieuwe regels bedreigen speciale truckersritten voor mensen met beperking

De bonte stoet vrachtwagens is al decennia een begrip en voor tal van mensen met een beperking gaat het om het uitje van het jaar. Maar nieuwe regels bedreigen nu deze zogenoemde 'truckruns'; vanwege een ongeluk vorig jaar hebben verzekeraars hun polisvoorwaarden aangepast.

Aan de speciale truckersritten van bijvoorbeeld de Tukker Truckers en Drivers Uut Salland rijden tot wel 400 vrachtwagens mee. Tijdens de ritjes rijdt naast de persoon met een beperking ook een begeleider mee, die plaatsneemt op het bed achter de cabine. Vorig jaar gleed een begeleider van het bed. Ze kwam met haar hoofd tegen het dashboard, schrijft RTV Oost.

Schadeclaim

Hierop werd een schadeclaim ingediend en pasten verzekeraars hun polisvoorwaarden aan: "En die wijziging houdt in dat ongevallen tijdens truckersruns of andere truckersactiviteiten niet meer onder de dekking vallen", zegt Erwin Bril van Drivers Uut Salland tegen de regionale omroep.

Hierdoor is volgens Bril onduidelijk wie nu juridisch verantwoordelijk is bij dergelijke ongelukken: "Wij kunnen als truckers niet even een mond afvegen. Wij moeten immers de auto besturen. Maar als er dan onverhoopt wat gebeurt, is de grote vraag wie er dan voor opdraait. Is dat het bedrijf waarvan de vrachtwagen is, zijn het de zorginstellingen waar de cliënt onder valt, of wordt wellicht in het uiterste geval de chauffeur privé aansprakelijk gesteld?", zo vraagt hij zich hardop af.

Afgelastingen

Om die reden is besloten de ritten voorlopig niet meer door te laten gaan. "Eeuwig zonde, maar we kunnen gewoon niet anders. De risico's zijn te groot", aldus Bril.

Willem Bos, van de Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten (OSC), zegt dat de evenementen in Twente, Salland en Valkenswaard door de nieuwe regels inmiddels zijn afgelast: "Dan heb je het al over 1200 gehandicapten die hun jaarlijkse uitje moeten missen". De OSC heeft juristen ingeschakeld die de komende tijd gaan bekijken of er nog mogelijkheden zijn om andere ritten toch door te laten gaan.