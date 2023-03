Negen militairen gedood bij guerrilla-aanval in Colombia

Bij een gewapende aanval op het Colombiaanse leger in de noordelijke provincie Norte de Santander zijn negen militairen omgekomen. Colombiaanse media schrijven de aanval toe aan de linkse guerrillaorganisatie ELN (Nationaal Bevrijdingsleger).

President Petro spreekt op Twitter van mensen die "ver verwijderd zijn van vrede en het volk" en zegt de ELN te hebben opgeroepen voor een overleg met de regering. Petro benadrukt dat het vredesproces een serieus proces is en recht moet doen aan de Colombiaanse bevolking.

Burgeroorlog

In Colombia woedde ruim vijftig jaar een burgeroorlog. Het geweld tussen de regering, extreemlinkse guerrillabewegingen, extreemrechtse paramilitaire organisaties en de vele drugsbendes in het land kostte aan bijna een half miljoen mensen het leven.

In 2016 tekenden rebellenbeweging FARC en de Colombiaanse regering een historisch akkoord dat een einde moest maken aan de lange strijd in het Latijns-Amerikaanse land.

Ondanks het vredesakkoord hebben rebellengroepen en drugsbendes nog altijd grote invloed in sommige delen van Colombia. De ELN bestaat uit naar schatting 2000 tot 4000 rebellen, die actief zijn in Colombia en en buurland Venezuela. Volgens mensenrechtenorganisaties runt de guerrillabeweging drugsmokkelroutes en illegale goudmijnen.

Petro werd vorig jaar verkozen als eerste linkse president in de geschiedenis van Colombia. Hij was ooit zelf guerrillastrijder in de linkse beweging M-19. Sinds zijn aantreden als president probeert hij vredesgesprekken op gang te brengen. Een van zijn verkiezingsbeloftes aan het Colombiaanse volk was een "totale vrede".

Tijdelijke wapenstilstand

Vlak voor de jaarwisseling maakte Petro bekend een staakt-het-vuren te hebben gesloten met vijf van de gewapende groepen die actief zijn in het land. De wapenstilstand zou zes maanden duren.

Ook ELN hoorde volgens de regering bij de guerrillagroepen die de wapenstilstand tekenden, maar de organisatie zelf ontkende dat enkele dagen later. Vorige week zegde de regering de wapenstilstand met drugskartel 'Clan del Golfo' op. President Petro noemde een schietpartij tussen het kartel en de Colombiaanse politie als aanleiding.

Het is niet de eerste keer dat ELN op gewelddadige wijze de vredesonderhandelingen verstoord. In 2019 werden 22 mensen gedood bij een bomaanslag. ELN eiste de aanslag op en de toenmalige president schortte de lopende vredesonderhandelingen op.