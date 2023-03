Jonge zelfscanmedewerkers voelen zich onveilig: 'Je wordt vaak uitgescholden'

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Sinds corona zetten supermarkten massaal in op zelfscanners, Het aantal winkeldiefstallen steeg het afgelopen jaar met ruim 30 procent van 30.000 in 2021 naar 40.000 in 2022, blijkt uit data van de politie. Een deel van de stijging is het gevolg van de toegenomen aanwezigheid van zelfscankasssa's, zeggen criminologen. De kassa's verlagen de drempel om spullen ongescand mee te nemen.

Supermarkten zijn terughoudend over hoeveel er gestolen wordt bij zelfscankassa's en over de maatregelen die ze nemen, maar medewerkers vertellen NOS Stories dat het aantal steekproeven dat ze moeten uitvoeren toeneemt. En daarmee groeit ook het aantal lastige situaties waar ze in terechtkomen.

"Ik kreeg een steekproefmelding", vertelt Isabelle van 19, "Ik had nog geen woord tegen de klant gezegd. De man begon meteen te schelden, me uit te foeteren. Die meneer heeft geen normaal woord tegen me gesproken."

"Mensen doen vaak chagrijnig tegen je als je ze moet controleren. Sommige mensen worden ook echt boos", zegt Jara van 16. En Roos van 17 vertelt: "Ze staan over je schouder mee te kijken, soms krijg je commentaar als: 'vind je dat ik eruitzie als een dief?'"

Nauwelijks training, maar wel stelende klanten aanspreken

Een groot deel van de medewerkers geeft aan geen training te hebben gehad over hoe ze klanten moeten aanspreken die producten bewust of onbewust niet gescand hebben.

Ook Jos van 16 heeft geen aparte training gehad. "Je moet vooral makkelijk kunnen praten. Ik woon in een dorp waar iedereen elkaar kent, en als mensen stelen dan ken je die vaak. Maar je moet ze toch aanspreken, dat is niet altijd makkelijk."

De zeventienjarige Roos kreeg in een korte training alleen uitleg over het scanapparaat. "Ik had best training willen krijgen, want steekproeven worden niet gewaardeerd. Ik had een man die bleef te dichtbij staan, hij is de winkel uitgegaan en kwam later boos terug om tegen me schreeuwen."