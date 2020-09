Oppermachtige Van der Breggen soleert naar tweede regenboogtrui in drie dagen

Anna van der Breggen is de tweede vrouw die 'de dubbel' weet te pakken bij de WK wielrennen. De 30-jarige renster veroverde donderdag namelijk ook al de wereldtitel tijdrijden. De Franse Jeannie Longo is de enige renster die ook ooit die dubbelslag wist te slaan, in 1995.

Van der Breggen is ook alweer de vierde Nederlandse wereldkampioen op rij, na Annemiek van Vleuten (2019), Van der Breggen zelf (2018) en Chantal Blaak (2017).