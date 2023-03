'Voormalig Chelsea-baas Abramovitsj financierde in het geheim Vitesse'

De KNVB deed in 2010 een eerste onderzoek naar de financieringsstromen. Vitesse werd door meerdere betrokkenen al vóór 2010 een "speelbal" van Chelsea genoemd. Jaarlijks ontfermde de Arnhemse club zich over een handvol spelers, die in Londen buiten de boot vielen.

Sinds de overname van Vitesse in 2010 door de Georgische oud-voetballer Jordania is een rookgordijn opgetrokken over de eigendomsstructuur bij de Arnhemmers.

Vitesse zegt in een eerste reactie dat de informatie waarop het artikel gebaseerd is nooit bij de club bekend is geweest. "De club heeft altijd volledig meegewerkt aan de door de KNVB ingestelde onderzoeken, die ook geen onrechtmatigheden aan het licht hebben gebracht", aldus Vitesse.

In 2010 zou de Russische oligarch minstens 117 miljoen euro hebben overgemaakt om de overname van de Arnhemse club in 2010 door Merab Jordania te financieren.

Voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj heeft mogelijk in het geheim voetbalclub Vitesse gefinancierd, meldt The Guardian. Hij zou de club tussen 2010 en 2016 hebben gefinancierd in de periode dat hij ook eigenaar was van Chelsea, iets wat vanwege belangenverstrengeling verboden is.

Marco van Ginkel werd verkocht aan Chelsea, hoewel hij elders mogelijk meer had opgebracht. De technische staf van Vitesse stond regelmatig in contact met collega's uit Londen.

De KNVB vond echter bij zowel Vitesse als Chelsea geen bewijzen voor een directe betrokkenheid van Abramovitsj en gaf toestemming voor de overname.

In oktober 2013 verkocht Jordania Vitesse aan de Russische miljardair Aleksandr Tsjigirinski.

'Geen kampioen'

En toen kwam een opvallende uitspraak van oud-eigenaar Jordania. Het jaar na de verkoop beweerde hij dat inmenging vanuit Londen zover reikte dat de Arnhemmers geen kampioen mochten worden. Bij een eventueel kampioenschap zou Vitesse immers tegen Chelsea uit kunnen komen in de Champions League en dat zou tegen de regels van de UEFA zijn.

Ook Ted van Leeuwen, die in de tijd van Jordania als technisch directeur actief was, bevestigde dat Chelsea aan de touwtjes trok in Arnhem. "Of dat expliciet zo is uitgesproken, betwijfel ik ten zeerste. Maar Fred Rutten en ik kregen wel het gevoel dat het zo was", zei hij destijds tegen de NOS.

In 2014 stelde de KNVB een nieuw onderzoek in. Dit naar aanleiding van een publicatie in Voetbal International, waarin op basis van gelekte e-mails werd aangetoond dat Chelsea in 2010 het beslissende woord had bij de overname van de eredivisionist. In het artikel viel te lezen hoe de KNVB werd misleid.