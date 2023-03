Datalek treft ook VodafoneZiggo, gegevens 700.000 klanten op straat

Telecomprovider VodafoneZiggo is slachtoffer van hetzelfde datalek waardoor ook de NS getroffen is. Daardoor zijn gegevens van ongeveer 700.000 klanten van VodafoneZiggo naar buiten gekomen.

Het gaat volgens een woordvoerder van het bedrijf met name om persoonsgegevens, zoals de naam en het e-mailadres. Voor zover het bedrijf nu weet, gaat het niet om bankgegevens en wachtwoorden.

De informatie is naar buiten gekomen door het datalek bij softwarebedrijf Nebu, dat het Rotterdamse onderzoeksbureau Blauw als klant heeft. Blauw heeft weer VodafoneZiggo en de NS in de klantenportefeuille, waarvan nu dus gegevens op straat liggen. In het geval van de NS gaat het om gegevens van 780.000 klanten die gelekt zijn. Het gaat mogelijk om mailadressen, telefoonnummers en namen.

'Wees alert op onbekende berichten'

Volgens Blauw zijn veertien klanten van het bedrijf getroffen door het datalek. Het is niet duidelijk om welke klanten het nog meer gaat, naast NS en VodafoneZiggo. Blauw wilde daar gisteren niets over zeggen. Albert Heijn, KPN en Vattenfall, die op de site van Blauw vermeld worden als klant, laten desgevraagd weten niet getroffen te zijn door het datalek.

Blauw zegt dat er een onderzoek loopt om te achterhalen welke gegevens precies door onbevoegden zijn bekeken of ontvreemd. Het bedrijf meldde gisteren dat er direct maatregelen zijn genomen om het datalek te dichten.

Blauw, NS en VodafoneZiggo hebben van het lek melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals verplicht is. Een woordvoerder van VodafoneZiggo roept klanten op alert te zijn op mails, sms'jes, WhatsApp-berichten of telefoontjes van onbekende afzenders.