Laporte zegeviert ook in Dwars door Vlaanderen, nu geheel op eigen kracht

Drie dagen nadat hem de zege in Gent-Wevelgem werd gegund door ploeggenoot Wout van Aert heeft Christophe Laporte opnieuw gewonnen. De Fransman van Jumbo-Visma soleerde in Dwars door Vlaanderen geheel op eigen kracht naar de winst.

Het is al de twintigste overwinning voor Jumbo-Visma dit prille seizoen. In het Vlaamse voorjaar is de Nederlandse ploeg oppermachtig, met behalve zeges in Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem ook overwinningen in Omloop het Nieuwsblad (Dylan van Baarle), Kuurne-Brussel-Kuurne (Tiesj Benoot) en de E3 Saxo Classic (Van Aert).

Eigenlijk zou Laporte helemaal niet rijden vandaag, maar hij werd aan de selectie van Jumbo-Visma toegevoegd omdat Dylan van Baarle moest afzeggen. Die ondervond nog last van een valpartij in de E3 Saxo Classic.