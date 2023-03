Vrouwen krijgen geen schadevergoeding voor dwangarbeid in klooster

Negentien vrouwen die tussen 1951 en 1979 onder zware omstandigheden moesten werken voor kloosterorde de Goede Herder, krijgen geen schadevergoeding. De rechtbank verwierp vanmiddag hun eisen, omdat de zaken verjaard zijn.

De vrouwen werden vaak op jonge leeftijd door de kinderbescherming in een instelling van de Goede Herder geplaatst. Dat gebeurde als er thuis problemen waren. De Goede Herder had vestigingen in Almelo, Bloemendaal, Tilburg, Velp en Zoeterwoude.

Soort gevangenis

In de instellingen moesten ze onder meer naaien en wassen voor ziekenhuizen en warenhuizen, schrijft RTV Oost. Ze kregen daar niets voor betaald. Een van de vrouwen sprak tijdens de zitting van een "soort gevangenis" en vertelde dat het werk zo zwaar was dat ze vaak flauwviel.

Destijds dachten de nonnen dat het werk de meisjes "discipline en perspectief" kon bijbrengen, zeiden de advocaten van de tegenpartij. "De zusters hadden het idee dat ze de meisjes klaarstoomden voor hun leven na de instelling." De Zusters van de Goede Herder zouden zo juist voorkomen dat de meisjes op straat belandden.

De rechtbank oordeelde dat de meisjes volgens de "huidige opvattingen niet een passende behandeling" hebben gehad, maar onthield zich van een inhoudelijk oordeel.

RTV Oost schrijft dat de vrouwen verjaring mogelijk nog hadden kunnen voorkomen als ze hun zaken individueel hadden laten onderzoeken en beoordelen. De eisers zeiden dat ze niet eerder in staat waren om de zaken aan de kaak te stellen, maar pas naar buiten durfden te komen met hun verhalen na een publicatie in NRC in 2018.

Dat rechter verwierp dat, omdat de vermeende misstanden in het klooster in 2003 al werden besproken in een uitzending van de NCRV.

Hoger beroep

Een van de vrouwen die de rechtszaak had aangespannen, zegt tegen Omroep Brabant dat ze in hoger beroep gaan. Mary Lux-Spitters (73) uit Oosterhout is teleurgesteld in de beslissing van de rechter. "Het is ons echt niet om het geld te doen, we willen erkenning voor wat ons is aangedaan. Onze jeugd is vergald, verpest. We hebben er een trauma aan overgehouden."