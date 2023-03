Ook Hongarije werpt drempels op voor NAVO-toetreding Zweden

Het Hongaarse parlement stemt nog niet over NAVO-toetreding van Zweden. Het land is niet blij met de Zweedse kritiek op het beleid van premier Orbán en wil eerst met Stockholm om de tafel om de problemen uit te praten. Hongarije is samen met Turkije als enige NAVO-land nog niet akkoord met de Zweedse toetreding.

Een woordvoerder van Orbán zegt dat Zweden zich jarenlang "vijandig" heeft opgesteld tegenover Hongarije. Ook zou de Zweedse kritiek op de rechtsstaat in Hongarije "de Hongaarse belangen schaden".

Zo is een aantal Zweedse politici er in de ogen van de partij van Orbán medeverantwoordelijk voor dat miljarden aan EU-steun aan Boedapest is bevroren vanwege vermeende schendingen van de rechtsstaat en de democratie.

Finland stap dichterbij NAVO

Voordat een land kan toetreden tot de NAVO moeten alle dertig leden goedkeuring geven. Zweden vroeg na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne samen met Finland het NAVO-lidmaatschap aan.

Finland is verder in het toetredingsproces. Hongarije gaf al groen licht voor een Finse toetreding. Ook de Turkse president Erdogan zei dat hij geen bezwaar meer heeft en dat het Turkse parlement erover gaat stemmen. Wanneer dat gaat gebeuren, is niet duidelijk.

In het geval van Zweden is Ankara nog niet akkoord, vanwege de manier waarop Zweden omgaat met Koerdische organisaties als de PKK en YPG. Turkije wil dat Zweden harder optreedt tegen deze organisaties, voordat het land akkoord gaat met de NAVO-toetreding.