Jaap van Dissel (RIVM) gaat met pensioen, zoektocht naar opvolger gestart

Van Dissel vervult de functie sinds 2013 en deed zijn werk tot 2020 grotendeels buiten het zicht van het grote publiek. Begin dat jaar werd hij door de coronapandemie in een klap een van de bekendste Nederlanders. Zo stond hij bij enkele coronapersconferenties naast premier Rutte en gaf hij geregeld briefings over het virus aan Tweede Kamerleden.

Van Dissel (65) is bij het RIVM directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding, waar zo'n 600 mensen werken. Hij is daarmee ook voorzitter van het Outbreak Management Team, dat bijeen kan worden geroepen om het kabinet te adviseren over een infectieziekte.

RIVM-kopstuk Jaap van Dissel, een van de meest prominente gezichten van de coronapandemie, gaat met pensioen. Dat blijkt uit de vacaturetekst , waarin wordt gezocht naar een opvolger. Het plan is om die aan te stellen in het vierde kwartaal van dit jaar. Het RIVM wil niet zeggen wanneer Van Dissel precies stopt, alleen dat hij volgend jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Daardoor was hij ook de kop van jut voor coronasceptici en complotdenkers. Door doodsbedreigingen en intimidaties aan zijn adres werd Van Dissel in het voorjaar van 2021 24 uur per dag beveiligd. Gisteren werd nog vier jaar cel geëist tegen een complotdenker voor onder meer het oproepen tot ontvoering en bedreiging van de RIVM-directeur.

Evenwichtig en stressbestendig

De positie van Van Dissel is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid. Daar horen flink wat eisen bij. Het ministerie van Volksgezondheid zoekt naar "een evenwichtige en stressbestendige directeur die koersvast kan zijn onder druk en dit weet te combineren met empathie en stijlflexibiliteit".

Inhoudelijk moet diegene internationaal zijn of haar sporen hebben verdiend op het gebied van infectieziektebestrijding en zijn gepromoveerd op een relevant onderwerp.

De 'nieuwe Van Dissel' moet verder ervaring hebben met crisismanagement, draagvlak kunnen houden in complexe situaties en knopen kunnen doorhakken. Ook moet de opvolger zich bewust zijn van de impact van maatschappelijke druk in tijden van crisis en ingewikkelde materie helder en effectief kunnen overbrengen aan een breed publiek. Daar staat wel iets tegenover: een salaris in de op een na hoogste schaal.