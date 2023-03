Tienduizend gezinnen in armoede: meer gedupeerden door overheidsfout

Duizenden gezinnen leven in armoede door een fout van de overheid, zoals de familie Slijngard. Gracilia Slijngard is afgekeurd, en haar man raakte zijn baan als beveiliger kwijt. Ze moesten opeens onterecht toeslagen terugbetalen. - NOS

Niet alleen stellen van wie het inkomen door de gemeente wordt verhoogd tot bijstandsniveau, zoals de familie Slijngard, zijn de dupe. Ook gezinnen met bijvoorbeeld alléén een UWV-uitkering kunnen slachtoffer zijn. Dat zijn er naar schatting nog eens 4500, waardoor het totale aantal gedupeerden boven de 10.000 komt.

"Ik krijg hier wel buikpijn van", zegt sociaal raadsvrouw Chantal van Hulzen. Zij staat in Nijmegen gezinnen bij die door de regelingen van de overheid in armoede leven. "Deze nieuwe groep was tot nu toe helemaal niet in beeld. Steeds meer mensen blijken onder het sociaal minimum te leven. Ze kunnen nog geen tientje missen, maar moeten soms wel honderden euro's terugbetalen waar ze gewoon recht op hebben."

Hoofdpijndossier

"De regering heeft veel meer mensen onder het bijstandsniveau geduwd dan al werd gedacht", zegt Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij vroeg met nog tien Kamerfracties, waaronder regeringspartijen CDA en ChristenUnie, om opheldering na een artikel in NRC vorige maand. "Ik verwacht op korte termijn een oplossing", zegt hij nu.

Die oplossing kwam er tot nu toe dus niet. "We willen er alles aan doen om nu wél tot een oplossing te komen", schrijven de ministers Schouten voor Armoedebeleid en Van Gennip van Sociale Zaken vandaag. Eerder deze maand kondigde de regering al aan voor de zomer met duidelijkheid te komen over dit hoofdpijndossier dat zich nu al zeven jaar voortsleept.