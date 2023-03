Vanavond op tv: Experts slaan alarm over AI • De formatie in Drenthe • Racistische klopjachten in Tunesië

De AI-pauze zou gebruikt moeten worden om veiligheidsmaatregelen op te stellen. Maar hoe risicovol is AI echt?

Meer dan 1100 academici, onderzoekers en topnamen bij bedrijven roepen op om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te pauzeren. Ze ondertekenden een open brief waarin ze aankaarten dat AI-systemen vergaande risico's kunnen vormen voor de maatschappij en zelfs de mensheid. Onder andere zakenman Elon Musk en mede-oprichter van Apple Steve Wozniak ondertekenden de brief.

Hoe gevaarlijk is AI?

De nieuwe Provinciale Staten

Vandaag worden in heel Nederland de nieuwe leden van Provinciale Staten geïnstalleerd. Nu moeten de provinciebesturen nog gevormd worden.

In de onderhandelingen speelt de komende tijd het stikstofbeleid een cruciale rol. In Drenthe is er op dit vlak flinke beweging: milieuorganisaties steunen er belangrijke stikstofstandpunten van boerenorganisaties en de BBB.