Onderzoek misstanden The Voice: niet tijdig en voldoende ingegrepen na meldingen

Vandaag biedt ITV bij monde van bestuurder Lisa Perrin dus verontschuldigingen aan. "Wij maken onze excuses aan iedereen die enige vorm van ongepast gedrag rond het maken van The Voice of Holland heeft ondervonden. Het is onze prioriteit om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden voor iedereen die deelneemt aan, of werkt aan, onze shows en er is bij ITV Studios geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag", klinkt het.

Zo meldde een kandidaat dat een maker van het programma Whatsapp-berichten stuurde en in gesprekken opmerkingen maakte "met een seksuele connotatie". Van Doorne schrijft hierover dat het onduidelijk blijft welke leidinggevenden hier precies over geïnformeerd zijn, welke informatie daarbij is verstrekt en welke andere maatregelen werden genomen.

Productiemaatschappij ITV heeft excuses aangeboden naar aanleiding van het vandaag gepubliceerde onderzoek naar de misstanden bij het tv-programma The Voice. Uit het onderzoek van advocatenkantoor Van Doorne blijkt dat er onvoldoende waarborgen waren om ongewenst gedrag tegen te gaan. En na meldingen werd er niet tijdig en voldoende ingegrepen. Ook was er sprake van machtsongelijkheid, waardoor misstanden makkelijker konden plaatsvinden.

Het ongepaste gedrag dat is onderzocht gaat niet om strafbare feiten zoals verkrachting en aanranding. Dat is besloten op basis van gemaakte afspraken met het Openbaar Ministerie en de politie.

De groep mensen met wie gesproken is omvat onder andere kandidaten, huidige en voormalige werknemers van ITV en andere "The Voice makers", zoals coaches en personen die werkten voor andere bedrijven die betrokken waren bij het maken van het programma.

Van Doorne heeft in totaal 70 gesprekken gevoerd met 62 geïnterviewden in de periode van januari tot eind september 2022. Het onderzoek ging over de periode tussen april 2015 en 12 januari 2022.

Van Doorne zegt dat veel geïnterviewden het hadden over machtsongelijkheid. "Daarbij is onder andere opgemerkt dat kandidaten die meedoen aan een talentenjacht die belangrijk is voor hun carrière, zich in een bijzonder kwetsbare positie bevinden."

Ook noemden veel geïnterviewden de sfeer rond de The Voice als "flirterig, fysiek en knuffelig". Sommigen wierpen tegen dat The Voice hierin geen uitzondering is, maar dat dit ook voor andere tv-programma's gold.

Van Doorne schrijft dat er bij The Voice Kids gedetailleerde richtlijnen gelden met regels voor fysiek contact. Maar bij The Voice en The Voice Senior zijn niet meer dan algemene richtlijnen over gepast of ongepast fysiek contact gevonden door de onderzoekers. Overigens zegt Van Doorne geen ongepast gedrag te hebben vastgesteld ten aanzien van kandidaten van The Voice Kids of The Voice Senior.

Vervolging Ali B en Rietbergen

Aanleiding voor het onderzoek was een uitzending van BOOS, het YouTube-programma van presentator Tim Hofman, januari vorig jaar. Tientallen vrouwen zouden achter de schermen zijn lastiggevallen door coaches Ali B en Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen, de toenmalige partner van Linda de Mol.

Ook het OM doet onderzoek naar de misstanden bij The Voice. Eerder deze maand werd duidelijk dat Ali B en Jeroen Rietbergen vervolgd gaan worden voor seksueel misbruik bij het tv-programma. Marco Borsato wordt niet vervolgd vanwege gebrek aan bewijs.