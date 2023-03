Geslaagde operatie oud-Cambuurtrainer De Jong: 'Maakt het naar omstandigheden goed'

Henk de Jong heeft de risicovolle operatie aan zijn hoofd goed doorstaan. De trainer moest zijn werkzaamheden bij SC Cambuur in oktober per direct staken, omdat hij te veel hinder ondervond van een cyste in zijn hoofd.

"Hij maakt het naar omstandigheden goed. Verzoek aan eenieder om hem nu zoveel rust te gunnen zodat hij zich volledig kan richten op zijn herstel", meldt Cambuur.