Groen licht voor bouw 400 huizen in uiterwaarden Arnhem

Arnhem mag maximaal 430 woningen bouwen in de uiterwaarden van de Nederrijn. De Raad van State heeft de bezwaren tegen de woningbouwplannen in dat gebied ongegrond verklaard.

De zaak was aangespannen door omwonenden, Milieudefensie en Stichting Kloppend Stadshart. Door de uitspraak van de hoogste bestuursrechter komt er een einde aan een jarenlange strijd rond de komst van de sociale huurwoningen. De kwestie leidde in 2015 zelfs tot een lokale bestuurscrisis.

Tegenstanders zijn onder meer bang dat de huizen bij hoge waterstanden onder water komen staan. Volgens Omroep Gelderland heeft het veel tijd gekost om daar goed onderzoek naar te doen.

Woningnood

De Raad van State concludeert nu dat de risico's aanvaardbaar zijn. "Daar hebben we wel drie zittingen voor nodig gehad. Dat was ook in de tijd dat de wateroverlast in Limburg speelde", aldus een woordvoerder.

De actiegroepen die bezwaar maakten tegen de komst van de huizen zijn teleurgesteld. Ze blijven bij het standpunt dat woningen bouwen in de uiterwaarden in tijden van klimaatcrisis onverstandig is. Verschillende gemeenten willen echter buitendijks bouwen vanwege de hoge woningnood.

Wanneer de bouw van de huizen in de uiterwaarden begint, is nog onduidelijk. De omgevingsvergunning moet nog worden verleend.