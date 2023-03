Nederlandse film met seksscènes Franse schrijver Houellebecq niet verboden

De Franse schrijver Michel Houellebecq verloor gisteren in Amsterdam wederom een rechtszaak die hij had aangespannen tegen het Nederlandse kunstenaarscollectief Kirac vanwege zijn rol in een film met seksscènes.

Houellebecq had eerder in Frankrijk al een vergelijkbare rechtszaak tegen het collectief verloren. Volgens de makers van de film wist Houellebecq heel goed waar hij aan begon toen hij toezegde mee te doen aan een film met seksscènes, zeiden ze in NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

De schrijver eiste dat de film waarin hij te zien is in erotische scènes, verboden werd. In de Amsterdamse rechtbank betoogde Houellebecq dat hij depressief was toen hij besloot mee te werken aan de film. Ook zou hij dronken zijn geweest bij het ondertekenen van het contract en niet hebben geweten waar hij mee instemde. De rechter in Amsterdam ging daar dus niet in mee.

'Vieze oude man'

In de film is Jini van Rooijen te zien, die een seksscène opnam met Houellebecq en zijn vrouw in Parijs. Volgens Van Rooijen (artiestennaam Jini Jane) sloeg de schrijver aan op het idee van de film, nadat de filmmakers met zijn vrouw hadden gesproken.

"Zij vertelde dat ze op zoek was naar jonge vrouwen om seks te hebben met haar man", zegt ze in Met het Oog op Morgen. "Ik trok toen een beetje een vies gezicht, maar naarmate de avond vorderde en ze meer over hun huwelijk vertelde, raakte ik toch benieuwd."