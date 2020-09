Heldin religieus-rechts moet heldin progressief-links opvolgen in Hooggerechtshof

Het was de laatste wens van de overleden Ruth Bader Ginsburg: dat er geen opvolger voor haar benoemd zou worden in het Amerikaanse Hooggerechtshof tot er een nieuwe president is aangetreden. Maar Donald Trump doet het toch. Hij draagt vanavond zeer waarschijnlijk de 48-jarige Amy Coney Barrett voor, 37 dagen voor de presidentsverkiezingen. "Je zou nu al kunnen zeggen dat dit Trumps grootste politieke erfenis gaat worden", zei correspondent Arjen van der Horst in het NOS Radio 1 Journaal.

Naar verluidt had Donald Trump een lijst met 45 potentiële opvolgers klaarliggen, zonder uitzondering kandidaten met een conservatieve signatuur. Voor Amy Coney Barrett geldt dat zeker ook. Ze is streng katholiek en met haar benoeming kan Trump een belangrijk wit voetje halen bij religieus-conservatieve kiezers. Met haar standpunten is Barrett in bijna alles het spiegelbeeld van Ginsburg. Waar Ginsburg een held was voor progressief Amerika, is Barrett dat voor gelovig rechts.

Zo is Barrett tegen abortus, dat ze "altijd immoreel" genoemd heeft, schrijft CBS News. In haar huidige functie als rechter in het Hof van Beroep voor het 7e circuit, dat uitspraken doet in delen van Illinois, Indiana en Wisconsin, heeft ze in twee abortuszaken de kant die opriep tot strengere wetgeving gekozen, hoewel ze daarbij tot de minderheid behoorde.

In 2016 besloot de staat Indiana dat de overblijfselen van een foetus na een abortus moesten worden begraven of gecremeerd. Rechters vonden dat ongrondwettelijk, maar Barrett riep op om de zaak opnieuw te behandelen. Datzelfde deed Barrett bij een wet die verplicht stelt dat de ouders van een minderjarig meisje worden ingelicht over abortus, zelfs als een rechter in plaats van de ouders toestemming heeft gegeven voor de abortus.

In het Capitool werd afscheid genomen van Ruth Bader Ginsburg: