Groots onthaal met primeurs voor koning Charles in Duitsland

Charles' bezoek aan Duitsland, dat vandaag begint, is zijn eerste officiële staatsbezoek als koning. Eigenlijk zou hij eerst Frankrijk bezoeken, maar dat bezoek werd vanwege de onrust in het land afgezegd .

Sinds Brexit was de relatie met de Europese bondgenoten in de ijskast beland en de Britse premier is er alles aan gelegen om die verstoorde relatie te herstellen. Het was dan ook geen toeval dat de eerste twee geplande staatsbezoeken van koning Charles aan EU-grootmachten Frankrijk en Duitsland waren.

"Het uitstel van het staatsbezoek van koning Charles aan Frankrijk was een flinke domper voor de Britten. Onder premier Sunak waait er een andere wind in Downing Street. Hij stelt zich een stuk diplomatieker en pragmatischer op dan zijn voorgangers.

De wens om eenheid te tonen heeft alleen ook te maken met de oorlog in Oekraïne, zegt de Duitse koningshuisdeskundige en journalist Julia Melchior. "Dat blijkt ook uit het programma voor komende dagen." De staatshoofden gaan langs bij een aankomstcentrum voor Oekraïense vluchtelingen en bij een Duits-Brits bataljon dat gespecialiseerd is in het bouwen van mobiele bruggen.

Iconische locatie

Het onthaal voor Charles en zijn vrouw Camilla is opvallend groots. Vanmiddag worden ze op het vliegveld met 21 saluutschoten begroet. Eenmaal in Berlijn volgt een militair eerbetoon bij de Brandenburger Tor, de iconische poort naar de binnenstad. Een unicum: tot nu toe vond de ontvangst van eregasten altijd plaats op Schloss Bellevue, de ambtswoning van de president.

Koningin Elizabeth stond in 1965, tijdens haar eerste bezoek aan Duitsland na de oorlog, voor de poort toen die nog onderdeel was van de Muur die Oost- van West-Berlijn scheidde. In 1992, na de val van de Muur, kwam ze terug en liep ze met haar man Philip door de poort. Nu worden Charles en Camilla er met militaire eer ontvangen. Journalist Melchior noemt het "een zeer groot symbool van eenheid".

Duitse liefde voor het koningshuis

Er wordt verwacht dat alle stoelen voor de 1500 toeschouwers gevuld zullen zijn. Het Britse koningshuis is populair in Duitsland. Melchior legt uit dat de Britse koninklijke familiestamboom voor een belangrijk deel in feite Duits is: "Charles heeft zowel aan zijn moeders als aan zijn vaders kant Duitse wortels. Hij spreekt ook goed Duits."

Het zal morgen te horen zijn als hij als eerste monarch de Bondsdag toespreekt. Zijn moeder wilde dit in 1992 al doen, maar volgens weekblad Der Spiegel ging de toenmalige bondskanselier Kohl daar persoonlijk voor liggen, omdat in zijn ogen de Britten de eenwording van Duitsland geremd hadden.

Overigens is er ook kritiek op de speech van Charles. "Niet gekozen, niets gepresteerd, alleen in de 'juiste' familie geboren", schreef Linke-parlementariër Jan Korte op Twitter.