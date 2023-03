Adidas trekt klacht tegen Black Lives Matter na twee dagen in

De Duitse sportkledingfabrikant Adidas trekt de klacht in die het maandag indiende tegen de activistische beweging Black Lives Matter (BLM). De klacht bij het Amerikaanse patentbureau ging over de drie kenmerkende strepen van Adidas, want BLM wil ook drie strepen op kleding gebruiken. Waarom Adidas de klacht na twee dagen alweer intrekt, is niet bekendgemaakt.

BLM heeft in de Verenigde Staten merkrecht aangevraagd voor een logo met drie strepen. De beweging wil dit beeld, dat is te zien op hun website, gebruiken op petjes, shirts en tassen.

Maar Adidas stelde in de klacht dat het verwarrend zou zijn als op de kleding van BLM drie strepen te zien zijn. Het sportbedrijf gebruikt sinds 1952 een logo met strepen, waarmee het naar eigen zeggen "internationale bekendheid en enorme publieke erkenning" heeft verworven.

Kritiek op missie BLM

Volgens een bron dichtbij het bedrijf wordt het bezwaar ingetrokken omdat dit zou kunnen worden gezien als kritiek op de missie van BLM, schrijft persbureau Reuters.

Adidas spande sinds 2008 al meer dan negentig rechtszaken aan over het gebruik van de bekende strepen. In januari besliste een jury in een rechtszaak tegen het modehuis Thom Browne dat de merkrechten van Adidas niet waren geschonden.