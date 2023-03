Witwasonderzoek in Peru naar president en oud-president

In Peru hebben aanklagers een witwasonderzoek ingesteld naar president Dina Boluarte en haar voorganger Pedro Castillo. Ook een zakenman wordt door justitie onder de loep genomen.

Het onderzoek draait om de financiering van de campagnes voor de presidentsverkiezingen in 2021. De zakenman heeft verklaard dat hij een deel van Castillo's verkiezingscampagne had betaald. Ook zou hij reizen voor Boluarte hebben bekostigd, die zich toen kandidaat stelde als vicepresident.

Illegale donaties

Castillo werd in december afgezet nadat hij had geprobeerd het parlement te ontbinden. Hij werd daarna gearresteerd en zit nog altijd in de cel.

Huidig president Boluarte spreekt tegen dat ze illegale campagnedonaties heeft ontvangen. Ze spreekt van "politieke manoeuvres", die zijn bedoeld om haar regering te ondermijnen. Er loopt ook een onderzoek naar de rol van Boluarte bij de onrust in het land na de arrestatie van Castillo.

Peru verkeert al jarenlang in een politieke crisis. Veel presidenten en andere hooggeplaatsten zijn in verband gebracht met corruptie of zijn daarvoor veroordeeld.