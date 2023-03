De otter laat zich voor het eerst in ruim 60 jaar zien in Biesbosch

De otter heeft zich laten zien op een wildcamera in de Brabantse Biesbosch. Dat is bijzonder, want het dier was sinds 1960 weg uit het natuurgebied. Staatsbosbeheer is verheugd over de terugkeer van de otter.

Sinds 2014 staan er wildcamera's in het natuurgebied. Dat de otter nu op beelden te zien is, leidt tot blijdschap bij Staatsbosbeheer. "Jarenlang geduld is beloond. Hoe mooi is dit!"

De Biesbosch is volgens Staatsbosbeheer bij uitstek geschikt voor de otter omdat er voldoende schuilplekken zijn, net als voedsel en rust.

De otter stierf in Nederland in 1988 volledig uit door onder meer verkeersongevallen, de jacht en obstakels in hun leefgebieden. Om de dieren terug te brengen, werden ze in 2002 uitgezet in het Nationaal Park Weerribben-Wieden in Overijssel.

Daarna dook het dier op in verschillende waterrijke gebieden in onder meer de Vechtstreek, het Groene Hart, in de Gelderse Vallei, Friesland en Groningen. Sinds 2021 is de otter ook meermaals gespot in Amsterdam.

Icoonsoort

Vorig jaar zomer maakte een bezoeker van de Biesbosch een filmpje waar mogelijk een otter op te zien was, tot grote blijdschap van natuurliefhebbers. Deskundigen waren het er echter niet over eens dat het echt een otter was.

Nu is die zekerheid er dus wel. "Het lag in de lijn der verwachting, de spanning nam toe en nu is het eindelijk zover. De otter is terug in de Biesbosch. Deze icoonsoort heeft meer dan een plek verdiend in dit geweldige gebied", aldus Staatsbosbeheer.