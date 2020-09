'Tata Steel IJmuiden wordt financieel afgeroomd door Indiase moedermaatschappij'

Tata Steel IJmuiden en de Engelse tak van het bedrijf worden structureel financieel afgeroomd door hun Indiase moedermaatschappij. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad op basis van eigen financieel onderzoek.

Zo zouden grondstoffen die aan IJmuiden geleverd worden heel goedkoop ingekocht worden door een centraal inkoopbedrijf van Tata Steel in Singapore, en voor veel meer aan de Europese staaldochters verkocht worden. De krant spreekt over een bedrag van 20,7 miljard euro dat sinds de overname door Tata in 2007 te veel is betaald aan grondstoffen. Tata Steel Europe zegt tegen de krant dat er tegen marktconform tarief is ingekocht.

Problemen

Er zijn al langer problemen bij de voormalige hoogovens. Voor de coronacrisis was er een reorganisatie aangekondigd, omdat de Europese auto-industrie, waar Tata Steel met name aan levert, toen al in zwaar weer zat.

Door de coronacrisis werd de auto-industrie opnieuw hard geraakt. Tata Steel staat in de top-5 van bedrijven die tijdens de eerste ronde steun de meeste loonsubsidie hebben gekregen: 28,7 miljoen euro.

Voor de zomer werd er gestaakt in IJmuiden, mede doordat de vakbond vreesde dat Tata Steel Europe een greep in de kas zou doen bij het goedlopende Tata Steel Nederland, om het slechter lopende Britse deel te steunen. Volgens Tata Steel Europe is IJmuiden al een aantal jaar juist niet meer toonaangevend.

Begin juli bereikte de vakbond een akkoord met de directie van Tata Steel. Voorlopig zouden geen mensen ontslagen worden, en afspraken over baanbehoud zijn verlengd tot 1 oktober 2026.