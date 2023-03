NVWA: meeste horeca en winkels informeren nog steeds niet goed over allergenen

De meeste horecabedrijven en winkels informeren klanten nog steeds niet goed over de allergenen in het voedsel. Dat blijkt uit inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2022 bij 13.000 bedrijven.

Bedrijven moeten bij onverpakte producten vooraf vermelden welke van de veertien mogelijke allergenen deze bevatten. Dit kan via een kaartje in de vitrine, op de menukaart of mondeling. Van bijvoorbeeld gluten, noten en melk kunnen sommige mensen een sterke allergische reactie krijgen.

Maar uit de inspecties van de NVWA blijkt dat zes op de tien bedrijven klanten niet op de juiste manier informeren. De cijfers over 2022 zijn vergelijkbaar met die van 2021.

Horeca beter, supermarkten slechter

In de horeca gaat het beter dan in 2021. De NVWA bezocht 9407 bedrijven in deze sector. Hiervan voldoet 41 procent aan de voorwaarden, in 2021 was dat 35 procent. Van de ziekenhuizen en verpleeghuizen komt 65 procent door de keuring, waarmee de score iets beter is dan vorig jaar.

Maar bij supermarkten en toko's gaat het minder goed dan in 2021: van de 1171 bedrijven waar de NVWA langskwam, leeft 38 procent de regels goed na. In 2021 was dat 59 procent.

Bij de ambachtsbedrijven, zoals bakkers, slagers en ijssalons, zijn de uitkomsten ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Van de 2256 bezochte bedrijven is de informatie bij 48 procent voldoende.