Nu volledig verbod op veel grondstoffen voor harddrugs

Er komt een verbod op bezit, vervoer en verkoop van ruim honderd stoffen die alleen worden gebruikt om harddrugs te maken. Het gaat onder meer om de stoffen BMK en PMK, waarmee speed en xtc gemaakt worden.

Het is sinds vorig jaar al verboden om grondstoffen voor harddrugs in bezit te hebben. Maar tot nu toe moest bewezen worden dat mensen die de stoffen in bezit hadden, konden weten dat er bijvoorbeeld speed, crystal meth of xtc mee gemaakt zou kunnen worden. Met de lijst die op 1 april ingaat hoeft dat volgens het ministerie niet meer.

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie hoopt dat de zwarte lijst gaat helpen in de bestrijding van de georganiseerde misdaad en het "nietsontziend geweld" dat die met zich meebrengt.

"Eigenaren van schuren en loodsen worden onder druk gezet voor de vestiging van drugslabs, ons milieu wordt ernstig vervuild door dumping van chemisch afval en liquidaties vinden plaats op straat", somt ze op.

Nieuwe synthetische drugs

De zwarte lijst is samen met experts samengesteld en wordt in samenspraak met politie, justitie, het NFI en scheikundigen actueel gehouden. Dat is nodig omdat er steeds nieuwe synthetische drugs en productiemethoden worden uitgevonden.

Voor het plaatsen van stoffen op de lijst gelden twee voorwaarden: ze kunnen worden gebruikt voor de productie van harddrugs, en er is geen legale toepassing van bekend.