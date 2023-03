Boeren in bevingsgebied krijgen snel oplossing voor schade aan mestkelders

Nog voor de zomer is er een oplossing voor boeren in het bevingsgebied die schade hebben aan hun mestkelders. Dat beloofde het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gisteren op een informatieavond georganiseerd door brancheorganisatie LTO Noord.

Een groot deel van de veehouders in het bevingsgebied kampt met scheuren in de mestkelders. Grondwater lekt daardoor naar binnen, waardoor het mestvolume verandert. Boeren moeten als gevolg hiervan meer mest uitrijden of afvoeren.

"Dan praat je over duizenden euro's aan extra kosten", zegt agrariër Evert Smink uit Loppersum. Er liggen op dit moment 130 meldingen bij het IMG van schade aan mestkelders, schrijft RTV Noord.

Scheuren in mestkelders repareren is lastig, omdat ze vaak onder een stal gevestigd zijn. Bij herstelwerkzaamheden moet het vee tijdelijk worden verplaatst en de kelder moet worden leeggepompt. Ook bestaat het risico dat na het herstel weer nieuwe scheuren ontstaan.

'Ruimhartige' oplossing

Een adviespanel kwam drie jaar geleden met het voorstel om de schade niet te herstellen, maar in plaats daarvan de extra kosten voor het afvoeren van extra mest te vergoeden, maar IMG-bestuursvoorzitter Bas Kortmann zei gisteravond dat dit in de praktijk niet werkt. Boeren weten niet precies om hoeveel extra mest het gaat. Ook willen boeren dat het probleem wordt aangepakt.

Kortmann beloofde de ruim honderd aanwezige boeren een "ruimhartige" oplossing, maar zei ook dat ze niet zomaar een nieuwe mestkelder krijgen. "Als je auto total loss is, kun je niet zeggen dat hij hersteld moet worden. Je krijgt de dagwaarde op basis van afschrijving. Wij willen deze problematiek op zo'n zelfde manier oplossen."

Melkveehouder Evert Smink: "Een kelder of trekker kan op papier na 25 jaar zijn afgeschreven, maar we gebruiken ze veel langer. De kelder zal toch dicht moeten op de een of andere manier. Anders moet hij eruit, zo simpel is het. Maar dat is heel duur, dan praat je over miljoenen per bedrijf."

Het IMG wil in mei de knoop doorhakken over de oplossing voor de problemen met de mestkelders.