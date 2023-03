Hoekstra en Van der Plas: raakvlakken tussen CDA en BBB

CDA-leider Hoekstra en BBB-fractievoorzitter Van der Plas vinden allebei dat er raakvlakken zijn tussen de twee partijen. Dat zeiden ze na een gesprek in de Tweede Kamer. Het overleg was bedoeld om te praten over de gevolgen van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van twee weken geleden. BBB werd in alle provincies de grootste partij en het CDA leed enorme verliezen.

Hoekstra wilde na afloop weinig inhoudelijks zeggen over het onderhoud. Hij zei wel dat de CDA-vertegenwoordigers in de provincies in de eerste plaats zelf gaan over de komende onderhandelingen over vorming van colleges. Maar hij voegde eraan toe dat zij daar ook met hem over overleggen. "En dat Caroline van der Plas en ik daar contact over hebben, vind ik ook weer logisch."

Onteigenen en 2030 breekpunten

Van der Plas denkt dat CDA en BBB elkaar op een heleboel punten goed kunnen vinden. "We kijken wel of dat nog beter kan." De BBB-leider herhaalde dat het onteigenen van boeren en 2030 als jaartal waarop de uitstoot van stikstof moet zijn gehalveerd voor haar partij een breekpunt zijn bij de collegevorming in de provincies. Zij heeft de indruk dat ook veel CDA'ers in de provincies er zo over denken.

Hoekstra was gisteravond ook al bij een overleg over de nasleep van de verkiezingen, toen als minister. Aan die bijeenkomst deden acht bewindslieden mee, van elke regeringspartij twee. Die gesprekken gaan morgenavond verder. De deelnemers hebben gisteren 'huiswerk' meegekregen.

'Besprekingen in kabinet gaan nog weken duren'

Hoekstra denkt dat de besprekingen binnen het kabinet nog weken gaan duren. "Aan de ene kant is het zeer urgent, tegelijkertijd gaan die dingen gewoon tijd kosten", zei hij vanochtend.

Na het gesprek van gisteravond zei premier Rutte dat het kabinet een fundamentele discussie heeft gevoerd over het signaal dat de kiezer twee weken geleden heeft gegeven. Volgens hem hadden de deelnemers "een aantal gedeelde beelden" en zijn "er verbeteringen nodig op een aantal grote processen".

Hij noemde de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. De premier wilde niet ingaan op details, maar zei wel dat de problemen "niet morgen" zijn opgelost en dat het kabinet de komende tijd met zichzelf in gesprek gaat en met de samenleving.